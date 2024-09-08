Умар Нурмагомедов — о победе Усмана: «Мы добрались очень высоко»

Второй номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (18-0) прокомментировал победу родного брата и чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова (18-0) над финалистом Гран-при Bellator в легком весе Александром Шаблием (24-3).

«Невозможно это объяснить. Мы добрались очень высоко в этом виде спорта. Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха. Никто ничего не может, если только не дарует Всевышний. Мы только начали, и наш прайм впереди. Огромная благодарность всем тренерам, спарринг-партнерам, друзьям, родственникам и всем тем, кто болеет за нас и переживает. В нашей истории есть особенные люди, которые больше всех повлияли на нас и нашу карьеру. Я обязательно о них расскажу», — написал Умар в соцсетях.

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.