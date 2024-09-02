Где и когда состоится бой Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий

Россияне Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий встретятся в главном поединке Bellator Champions Series 4 в ночь с 7 на 8 сентября. Бойцы сразятся за титул чемпиона в легком весе.

Событие состоится на арене «Печанга» в Сан-Диего (Калифорния, США). Начало боев главного карда — около 5.00 по московскому времени, главного поединка — около 7.00.

Нурмагомедову 26 лет, он является действующим обладателем чемпионского титула Bellator в легком весе. Усман одержал 17 побед в 17 поединках на профессиональном уровне, после чего провел бой, признанный несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Нурмагомедова.

Шаблию 31 год, на его счету 24 победы и три поражения в смешанных единоборствах на профессиональном уровне.