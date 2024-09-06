Турнир по смешанным единоборствам Bellator Champions Series 4 состоится в ночь с 7 на 8 сентября. Вечер ММА пройдет на Pechanga Arena в Сан-Диего, штат Калифорния (США). Начало — 3.00 8 сентября по московскому времени.

Главное событие турнира — финал «Гран-при» в легком весе. Россиянин Усман Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона в поединке против соотечественника Александра Шаблия. Этот бой начнется ориентировочно в 7.00 мск.

Полный кард турнира Bellator Champions Series 4

Усман Нурмагомедов (17-0) — Александр Шаблий (23-3)

Рауфеон Стотс (20-2) — Маркос Брено (15-3)

Лоренц Ларкин (26-8) — Леван Чохели (13-2)

Дуглас Лима (33-11) — Аарон Джеффри (14-5)

Янси Медейрос (16-8) — Жора Айвазян (14-1)

Джордан Ньюман (6-0) — Имамшафи Алиев (9-0)

Кери Тейлор Мелендес (6-0) — Сумико Инаба (7-1)

Грант Нил (9-2) — Халид Муртазалиев (17-3)

Масаюки Кикуири (9-2-1) — Херман Террадо (15-6-1)

Брайс Мередит (6-0) — Джон Макалолуй (4-1)

Джош Хокит (1-0) — Шон Роуз (2-2)

Айсия Кортез (3-0) — Эшли Тинер (4-1)

В прямом эфире турнир покажет онлайн-платформа «Okko Спорт», начало трансляции — 3.00 8 сентября.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator Champions Series 4 с главным боем Нурмагомедов — Шаблий.