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Сегодня, 07:44

Нурмагомедов победил Шаблия и сохранил титул чемпиона Bellator

Давид Хачатрян
Усман Нурмагомедов и Александр Шаблий.
Фото Скриншот трансляции
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Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) победил соотечественника и финалиста Гран-при Bellator в легком весе Александра Шаблия (24-3) единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46).

Таким образом, Нурмагомедов сохранил титул чемпиона Bellator в легком весе. Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

Для Нурмагомедова это первый поединок после дисквалификации из-за допинга.

Шаблий прервал серию побед из девяти боев. В прошлый раз он проигрывал в 2016 году Эдуарду Вартаняну (26-4) раздельным решением судей на ACB 49 в Сочи.

Bellator (Беллатор)
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов

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