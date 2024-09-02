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Усман Нурмагомедов: когда бой с Александром Шаблием

Усман Нурмагомедов проведет поединок против Александра Шаблия 8 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети
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Турнир Bellator Champions Series пройдет на арене Pechanga Arena в Сан-Диего (штат Калифорния, США) в ночь на 8 сентября. В главном событии вечера ММА состоится поединок за титул Bellator в легком весе между российскими бойцами Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. Ориентировочное время начала главного боя — 07.00 по московскому времени.

В России в прямом эфире турнир Bellator Champions Series покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт» по платной подписке.

Ранее Усман был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил. В профессиональной карьере 26-летний Нурмагомедов провел 17 поединков (один бой был признан несостоявшимся, остальные завершились победой). На счету 31-летнего Шаблия — 24 победы и 3 поражения.

Bellator: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи

Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов
ММА
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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