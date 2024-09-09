Усман Нурмагомедов: «Когда Шаблию было столько же лет, как и мне, никто не знал, где он вообще дерется»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) отметил, что он победил финалиста Гран-при Bellator в легком весе Александра Шаблия (24-3) в его лучшей форме.

«Мой план был прост: сразиться с ним, — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции. — Я знаю, что я умею. Я могу наносить удары, могу бороться, заниматься грэпплингом — я боец ММА. Поэтому я здесь. Я хотел показать миру, кто я такой, хотел показать свое сердце. Думаю, мне это удалось.

Когда Александр Шаблий сказал: «Усман ни с кем не дрался, но он очень быстро вышел на бой за титул», я подумал: «Мне всего 26 лет, но когда Александру было столько же, никто не знал, где он вообще дерется». Сейчас он находится в лучшей форме, и я одержал победу. Это станет еще одним доказательством моей правоты.

Хабиб сказал, что я — будущее MMA? Я докажу, что он прав».

Нурмагомедов победил Шаблия единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46). Бой состоялся 8 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.