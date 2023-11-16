Усман Нурмагомедов останется чемпионом Bellator до вскрытия допинг-пробы Б

Президент промоушена Bellator Скотт Кокер заявил, что организация примет решение относительно статуса чемпиона в легкой весовой категории российского бойца смешанных единоборств Усмана Нурмагомедова после вскрытия допинг-пробы Б, сообщает MMA Fighting.

Таким образом, Нурмагомедов пока сохраняет статус действующего чемпиона и участника Гран-при Bellator в легком весе.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.