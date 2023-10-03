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Сегодня, 12:27

Усман Нурмагомедов ответил на вызов Дани Милохина

Давид Хачатрян
Усман Нурмагомедов.
Фото Соцсети
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Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) отреагировал на то, что блогер Даня Милохин в интервью YouTube-каналу Мадонны Мур заявил, что хотел бы подраться с братом Хабиба, и чтобы Хабиб аплодировал ему стоя.

«Где-то видел какие-то видео. Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить. У Хабиба — два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба, или упоминают меня или брата, чтобы быть в хайпе, видимо, этот человек сделал то же самое», — сказал Нурмагомедов в интервью matchtv.ru.

Нурмагомедов подерется с Брентом Примусом (12-3) 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.

Даня Милохин и&nbsp;Хабиб Нурмагомедов. «Хочу дать люлей брату Хабиба. Буду весь в розовом». Блогер Даня Милохин собрался дебютировать в ММА

Источник: matchtv.ru
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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