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Сегодня, 07:06

Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса на Bellator 300

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) провел вторую защиту титула, победив американца Брента Примуса (12-4) единогласным решением судей.

Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США, в рамках Гран-при в легком весе. Таким образом, Нурмагомедов вошел в финал Гран-при.

Нурмагомедов завоевал титул чемпиона в бою с Патрики Фрейре (25-11), победив единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-44) в 2022 году.

В марте Нурмагомедов защитил титул в бою с Бенсоном Хендерсоном, победив сабмишном в первом раунде.

Брент Примус
Усман Нурмагомедов
ММА
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