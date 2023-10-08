Усман Нурмагомедов победил Брента Примуса на Bellator 300

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) провел вторую защиту титула, победив американца Брента Примуса (12-4) единогласным решением судей.

Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США, в рамках Гран-при в легком весе. Таким образом, Нурмагомедов вошел в финал Гран-при.

Нурмагомедов завоевал титул чемпиона в бою с Патрики Фрейре (25-11), победив единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-44) в 2022 году.

В марте Нурмагомедов защитил титул в бою с Бенсоном Хендерсоном, победив сабмишном в первом раунде.

