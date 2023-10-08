Усман Нурмагомедов поделился фото с Веласкесом после боя: «Легенда тяжелого веса»

Действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) прокомментировал свою победу над американцем Брентом Примусом (12-4).

«Просто посмотрите на меня. Я просто парень с села, где рос так же, как и другие, может и хуже, но я никогда не представлял себе, что такое возможно. Слева от меня легенда тяжелого веса, я играл в «плейстейшн» еще ребенком и выбирал его, потому что он сносил там всех, как и в жизни. Справа от меня — тренер, у которого чемпионов больше, чем у кого-либо в этом спорте. И они мои секунданты в моем бою, за защиту титула в легком весе. Вы меня не поймете. Альхамдулиллах за все. Всех, кто поздравил и поздравляет, обнимаю всех, спасибо за вашу поддержку», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов победил Примуса единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.