Усман Нурмагомедов: «С Исламом бороться легче, чем с Хабибом»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) признался «СЭ», что с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0) тяжелее работать, чем с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1).

«Мне тяжело с ним [Хабибом] работать, потому что его давление — это ни с чем несравнимо. Мне даже с Исламом работать намного легче, потому что у Ислама другая борьба, более позиционно переходящая, а Хабиб тебя держит, и вот ты все свои силы должен оставить, чтобы с одной позиции выйти», — сказал Нурмагомедов.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.