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Сегодня, 09:32

Усман Нурмагомедов рассказал, как Хабиб поздравил его с защитой титула

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (18-0) признался, что экс-чемпион UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедов (29-0) позвонил ему и поздравил с победой.

«Хабиб позвонил мне после боя. Я знаю, что он нервничал. Он всегда нервничает на моих боях.

Он сказал: «Прилетай в Дубай, будем вместе есть бургеры и пить кока-колу», что-то в этом роде. Я знаю, что он счастлив», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator.

Нурмагомедов победил американца Брента Примуса (12-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.

Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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