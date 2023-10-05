Усман Нурмагомедов рассказал, какую роль в его подготовке к бою играют Хабиб и Веласкес

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) сообщил, что в преддверии боя с Брентом Примусом (12-3) его поддерживают экс-чемпион UFC в тяжелом весе Кейн Веласкес (14-3) и экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0).

«Хабиб поддерживает меня, он постоянно на связи, дает советы, разговаривает со мной, спрашивает, все ли у меня нормально, как я себя чувствую, как идет сгонка веса.

Моя подготовка к бою прошла успешно, он [Веласкес] всегда был рядом со мной, был моим спарринг-партнером и давал мне хорошие советы. После спарринга он всегда оставался со мной и показывал какие-то приемы. Я очень рад, что он будет в моем углу», — сказал Нурмагомедов в интервью Red Corner MMA.

Нурмагомедов подерется с Примусом 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.