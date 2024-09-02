Усман Нурмагомедов: «Сделаю все возможное, чтоб оправдать ожидания»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) в преддверии боя с Александром Шаблием (24-3) заявил о конце тренировочного сбора.

«В первую очередь хочу поблагодарить людей, которые рядом, помогают и поддерживают меня. В свою очередь сделаю все возможное, чтоб оправдать ожидания. Осталось всего лишь неделя, и мы готовы как никогда», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Нурмагомедов и Шаблий подерутся 7 сентября на Bellator Champions Series 4 на Pechanga Arena в Сан-Диего, США.