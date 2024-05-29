Усман Нурмагомедов: «Шаблий лучше, чем Порье и Гейджи»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) сказал «СЭ», что ставит финалиста Гран-при в легком весе Александра Шаблия (24-3) выше Дастина Порье (30-8) и Джастина Гейджи (25-5).

«Он [Шаблий] чуть выше, чем Порье и Гейджи, потому что они уже старые. Шаблий на своем пике, ему 32 года. Это самый пиковый возраст для бойца, но мы тоже в расцвете своих сил. В UFC [в легком весе] я бы поставил его в топ-5. Себя я ставлю после Ислама [Махачева]», — сказал Нурмагомедов «СЭ».

Нурмагомедов и Шаблий должны были подраться 17 мая на турнире Bellator 303 в Париже, Франция.