Усман Нурмагомедов обратился к сопернику: «Заставлю тебя почувствовать себя медленным и старым»

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) в преддверии боя с Брентом Примусом (12-3) заявил, что уверен в своей победе.

«Он постоянно говорит, что побьет меня. Он реально в это верит? Мы покажем вам, ребята, хороший бой. Я уважаю этого парня. Он бывший чемпион. Но в субботу вечером я заставлю его почувствовать себя медленным и старым. Вот и все, что я хочу сказать, ребята. Извините.

Для меня главное — не проиграть. Но я не верю, что этот парень может меня победить. Он говорит, что будет прессинговать, но почему он не прессинговал в бою с Александром Шаблием? Что случилось?» — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции Bellator.

Нурмагомедов подерется с Примусом 7 октября на Bellator 300 в Сан-Диего, США.