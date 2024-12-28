Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Bellator. Новости
Календарь
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 19:45

Усман Нурмагомедов заявил, что на 100 процентов будет готов к поединку с Хьюзом

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою против ирландца Пола Хьюза.

Бой пройдет 25 января 2025 года и будет главным событием турнира Champions Series в Дубае.

«Осталось пять недель до боя. Мы будем готовы на 100 процентов. Иншаллах», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

26-летний Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона Bellator. На данный момент на счету российского бойца 18 побед и ни одного поражения, еще один бой был признан несостоявшимся. У 27-летнего Хьюза 13 побед и 1 поражение.

Пол Хьюз
Усман Нурмагомедов
ММА
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Суд арестовал отца по подозрению в убийстве четырех детей под Тверью
Дениса Глушакова лишат прав за езду в нетрезвом состоянии
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Путин и Алиев обсудили крушение самолета под Актау
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя