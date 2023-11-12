В Bellator отрицают, что Усман Нурмагомедов принимал допинг

Исполнительный директор Bellator Майк Коган прокомментировал дисквалификацию чемпиона организации в легком весе Усмана Нурмагомедова.

«Это был не допинг! Никто не собирается лишать Усмана титулов. Реванш против Брента Примуса — единственное, что имеет смысл сейчас», — написал Коган в соцсети.

Ранее стало известно, что действующий чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест. Спортсмен сдал положительный анализ на неизвестное вещество и его бой с Брентом Примусом (12-3), который состоялся 7 октября на Bellator 300 и завершился победой россиянина единогласным решением судей, признан несостоявшимся. Усман дисквалифицирован на шесть месяцев.

После этого россиянин объяснил, как запрещенный препарат попал в его организм.

Брат Хабиба дисквалифирован после проверки на допинг. Но титул Bellator у него отбирать не стали