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Bellator

Сегодня, 16:05

Вадим Немков может провести следующий бой 31 декабря в Японии

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Чемпион Bellator в полутяжелом весе россиянин Вадим Немков рассказал, когда может провести свой следующий поединок.

«Спросим у организаторов. Может, предложат бой на 31 декабря, когда состоится совместный турнир Rizin и Bellator в Японии. Хочется подраться, неохота простаивать долго, — сказал Немков журналистам после турнире Hardcore FC в Москве. — Хотелось бы, конечно, с Бейдером подраться, но в Японии Бейдера не дадут. А так у нас в лиге совсем непонятная ситуация. Будет ли продажа. Появилась информация, что организация [Bellator] еще два года будет существовать, и непонятно, когда будет следующий турнир. Хотелось бы выскочить подраться с кем-нибудь 31 декабря».

В последнем поединке, который состоялся в июне на турнире Bellator 297 в США, Немков победил Йоэль Ромеро единогласным решением судей.

На счету Немкова 16 побед, 2 поражения и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
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