Немков: «Ситуация с Bellator напрягает. Если организацию закроют, то в приоритете будет UFC»

Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что его напрягает ситуация вокруг возможной продажи Bellator. В случае продажи россиянин допустил переход в UFC.

«Если честно, ситуация с Bellator в тупик какой-то ставит, напрягает, — сказал Немков журналистам после турнире Hardcore FC в Москве. — Допустим, когда понимали, когда Bellator нормально функционировал, они в конце года планировали турниры до марта месяца, до апреля. А сейчас ты понимаешь, что ничего не понимаешь. От этого тяжело и тренироваться, не понимаешь в каком ритме тренироваться. Сейчас провожу по две тренировки, хочу набрать хорошую форму и потом делать себе перерывы, отдыхи. Встает ли вопрос о UFC более остро в связи с этим? Если организацию [Bellator] совсем закроют, то, думаю, в приоритете будет UFC. Там уже будем смотреть не на деньги, все же меня хотят увидеть в UFC. Хотел бы там подраться. Но пока я в Bellator, пока неизвестно что будет дальше».

В последнем поединке Немков единогласным решением судей одолел Йоэля Ромеро. Бой состоялся в июне на турнире Bellator 297.