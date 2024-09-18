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Сегодня, 06:00

Немков: «Выступление в российских лигах — не понижение для меня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель Гран-при Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков заявил, что не будет считать понижением в классе возвращение в Россию и выступление в местных лигах.

«Нет. Если в Россию, то в ACA. Там серьезная оппозиция в полутяжелом и тяжелых весах. Главное, чтобы устраивали условия и договоренности. У меня нет такого, что, если не получится там, я и в ACA не пойду. Другой момент, чемпионом ACA является Женя Гончаров, с которым мы хорошо общаемся. И помогать нам приехал Кирилл Корнилов. В этом плане не хотелось бы с ними драться», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

32-летний Немков в первом поединке в PFL победил удушающим приемом бразильца Бруно Каппелоццу. Всего за карьеру в ММА ученик Федора Емельяненко одержал 17 побед и потерпел два поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков

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