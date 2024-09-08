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Вартанян: «Шаблий слишком много работал вторым номером в бою с Усманом Нурмагомедовым»

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Российский боец ММА в легком весе Эдуард Вартанян оценил победу чемпиона Bellator Усмана Нурмагомедова над Александром Шаблием.

«Усман все сделал правильно. Он работал в своем стиле. Важно не дать сопернику работать в своей манере. Нурмагомедов действовал на своей дистанции. Даже были попытки борьбы от Александра. Чисто тактическая ошибка со стороны Шаблия. Он слишком много работал вторым номером, не обострял, как будто чего-то опасался. Против Нурмагомедова надо навязывать свой темп, давить и работать первым номером. Я бы сделал именно так. Все-таки он высокий боец, и надо работать по этажам», — сказал Вартанян Metaratings.ru.

Бой Нурмагомедова и Шаблия завершился победой Усмана единогласным судейским решением.

Источник: Metaratings.ru
Александр Шаблий
Усман Нурмагомедов

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