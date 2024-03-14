Минаков — про Немкова: «Ему нужно пробовать себя в более высоких лигах»

Экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков дал совет ученику легендарного Федора Емельяненко Вадиму Немкову.

«Я давно говорил, что Вадим атлет. По нему видно, что он не просто на ходу. Он живет полностью спортом. Он выглядит как атлет, боец. Такое ощущение, что он проводит поединки налегке. У него хороший тайминг, хорошая подвижность, борьба. Ему сейчас нужно двигаться дальше, однозначно пытаться пробовать себя, не находиться в комфортных условиях Bellator. Наверняка ему комфортно. Ему нужно двигаться пока есть жизненная энергия, здоровье, пока у него все получается нужно пробовать себя в более высоких лигах», — сказал Минаков «СЭ».

24 февраля на турнире Bellator VS PFL в Саудовской Аравии Немков удушающим приемом победил бразильца Бруно Капеллоззу и тем самым успешно дебютировал в тяжелом весе.

29 марта Минаков проведет бой по боксу в ММА-перчатках против британца Оли Томпсона. Бойцы возглавят турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ».