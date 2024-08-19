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Сегодня, 07:54

Менеджер Минакова: «Подписывать контракт на несколько поединков просто нецелесообразно»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Менеджер экс-чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова Виталий Тарасов рассказал, почему поединок против чемпиона АСА в тяжелом весе Евгения Гончарова является нецелесообразным.

«Безусловно, мы увидели, что Гончаров проявил заинтересованность в поединке против Минакова. Вполне себе резонное желание, учитывая амбиции Евгения. На данный момент он является одним из лучших российских тяжеловесов, а Виталий, без преувеличения, — легенда ММА. Также мы услышали комментарий руководства АСА, что Минакову, прежде чем подраться за пояс, необходимо провести хотя бы один бой в организации. Такая система отношений подразумевает долгосрочный контракт с организацией, а Виталий находится на том этапе спортивной карьеры, когда ему поступает огромное количество интересных предложений, и нет необходимости привязывать себя к одному месту.

АСА — серьезная лига, которая едва ли допустит вариант, при котором ее чемпион выступит против спортсмена, готового подписывать только разовые соглашения на бой. Что делать, если Виталий заберет пояс и уйдет? Вопрос. Подписывать контракт на несколько поединков просто нецелесообразно. У Минакова сейчас, как вы знаете, есть большое количество обязательств, не связанных со спортом. Уже нет возможности систематически проводить полноценный тренировочный лагерь, как это было, скажем, 3-4 года назад. В такой лиге, как АСА, любой бой подразумевает погружение в процесс на сто процентов. Но одно дело — провернуть подобное на разовой основе, другое — отпахать в этом режиме 2-3 боя кряду. Это сейчас невозможно в виду объективных обстоятельств», — цитирует MMA.Metaratings.ru Тарасова.

39-летний Минаков за свою карьеру одержал 22 победы и потерпел 2 поражения.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Виталий Минаков
Евгений Гончаров
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