«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина

Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов не собирается шутить с тиктокером.

В конце сентября мир смешанных единоборств ошарашили слова блогера Дани Милохина, который заявил, что собирается подраться с одним из братьев Хабиба Нурмагомедова. Милохин сказал, что хочет не просто выйти с родственником Орла в клетку, но и победить, чтобы после этого Хабиб ему поаплодировал.

«Хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы Хабиб Нурмагомедов аплодировал мне стоя, когда я выиграю, — говорил Милохин в интервью на YouTube-канале Мадонны Мур. — Возможно, это очень смешно. Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец. По мне видно, что я такой сладенький. Но в этом и фишка: продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовом весь, [надену] сережечки, а перед боем их снимаю и даю хороших... Все будут понимать, что я показываю красивые бои. Уже плотно тренируюсь четыре месяца. Думаю, смогу что-то показать и удивить людей».

Известно, что в данный момент на высоком уровне выступают сразу три брата Хабиба: Умар и Абубакар в UFC и Усман — в Bellator, причем последний держит пояс организации и вскоре проведет вторую защиту. Именно он и ответил на выпад Милохина в интервью «Матч ТВ».

«Это с белыми волосами, да? Слушайте, я даже не знаю, что на это ответить, — сказал Усман. — У Хабиба два брата, оба непобежденные: у одного 16, у другого 17-0. Не знаю, кого он хочет выбрать, пусть выберет любого, приходит в организацию, заслужит это место, и потом мы поговорим. Все же говорят про Хабиба или упоминают меня или брата [Умара], чтобы быть в хайпе. Видимо, этот человек сделал то же самое».

Сам Милохин времени не теряет и вовсю готовится, о чем можно судить из его соцсетей, куда он выкладывает видео тренировок. В одном из роликов блогер делает бросок через бедро, а на втором выбрасывает «вертушку».