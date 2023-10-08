Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Бокс/ММА
Календарь
Рейтинги
Бойцы
Новости
Статьи
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 07:30

Брат Хабиба снова защитил пояс Bellator. В финале Гран-при за 1 млн долларов он может подраться с другим россиянином

Отдел единоборств «СЭ»
Усман Нурмагомедов.
Telegram Дзен
Усман Нурмагомедов переиграл Брента Примуса.

Утром 8 октября в Сан-Диего, Калифорния, состоялся турнир Bellator 300, в главном событии которого Усман Нурмагомедов провел поединок против Брента Примуса. Изначально бой носил статус со-главного, но в последний момент отменилось противостояние Райана Бейдера и Линтона Васселла, и Усман возглавил вечер.

Бой Нурмагомедова и Примуса также был полуфиналом Гран-при Bellator в легком весе. В четвертьфинале Усман одолел бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона, задушив того в первом раунде. Этот поединок и стал для россиянина первой защитой титула, который он завоевал в бою против Патрики Фрейре, победив единогласным решением судей.

Примус в четвертьфинале Гран-при решением одолел француза Мансура Барнауи, а до этого 38-летний американец проиграл российскому бойцу Александру Шаблию нокаутом во втором раунде. Шаблий сейчас идет во второй части сетки Гран-при — он может выйти в финал, если победит Патрики Питбуля.

На бой Усман вышел под песню «Дагестан» — ту самую, под которой всегда появлялся в клетке Хабиб. В углу Орла не было — его заменяли Хавьер Мендес, Ислам Мамедов, Али Абдель-Азиз и Кейн Веласкес. Бывший чемпион UFC сейчас ожидает суда по делу о стрельбе в автомобиль с тремя людьми, одного из которых обвинили в растлении 13-летней дочери Веласкеса.

В первом раунде Примус активно шел вперед, не стеснялся бить, делал много обманных движений с намеком на проход в ноги, но в итоге все заканчивалось ударами. Усман выбросил неплохой хай-кик с разворота, донес плотный удар локтем из клинча, а за полторы минуты до перерыва сам повалил Примуса и контролировал его из халф-гарда.

Вторая пятиминутка началась с попыток Усмана перевести бой на канвас, но ничего не вышло — в клинче он наткнулся на пару неприятных ударов коленями. При этом в стойке у Нурмагомедова тоже отлично получалось — он полностью перебивал Примуса и по общему числу ударов, и по акцентированным попаданиям. При этом хай-кики, на которые Усман, вероятно, делал ставку, получались не такими плотными, чтобы потрясти американца. За полторы минуты до конца раунда сам Примус попытался провести Нурмагомедову тейкдаун, и это ему почти удалось, но Усману помогло защититься наличие сетки поблизости. Ветеран бил много лоу- и мидл-киков, но вряд ли стоит отдавать раунд только за них.

Усман Нурмагомедов.

В третьем раунде Усман сфокусировался на боксе. Простые комбинации доходили до цели довольно часто, иногда россиянин подключал локти и ноги. При этом Нурмагомедов не прессинговал, а давал Примусу пространство и возможность открыться. Попытки перевода Усман по-прежнему проваливал — Примус от них отлично защищался.

В четвертом отрезке уже Примус пытался уронить Усмана, но это ему не удалось, а вот Нурмагомедов, наконец, перевел бой вниз благодаря подножке из клинча. Из гарда россиянин пытался наносить Бренту хоть какой-то урон, но тот плотно прижимал соперника к себе и не позволял себя избивать. При этом несколько локтей Усман до головы Примуса все же донес, после чего у американца открылось рассечение.

Усман Нурмагомедов.

В начале финального раунда Примус попытался удивить Усмана напором, но ни один его оверхенд не дошел до цели. Нурмагомедов же планомерно разбивал американца джебами и лоу-киками — никакого риска, зато он был уверен, что забирает бой. Это подтверждала и статистика: к концу пятого отрезка точность ударов россиянина составляла 60%, а его соперника — лишь 20%. Последние две минуты боя соперники провели на канвасе после успешного перевода от Усмана. Нурмагомедов пытался развить успех и забить Примуса, но бой все-таки продлился полные 25 минут.

Все трое судей отдали все пять раундов Усману Нурмагомедову — 50:45, 50:45, 50:45. После боя россиянин заявил, что провел хорошую работу, а в ответ на вопрос, с кем хотел бы встретиться в финале, сказал, что бой с Александром ему интереснее, хотя бразильца он тоже считает жестким соперником.

Брент Примус
Усман Нурмагомедов
1
Обсудить
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Бекхэм: «Я считаю тен Хага хорошим тренером, просто у него сейчас трудное время»
«Интерпол допрашивал меня как свидетеля». Загадочный трансфер бывшего вратаря сборной России
Нетаньяху: Израиль завершил первую фазу операции «Железные мечи» против ХАМАС
Юрист раскрыл схему мошенников под видом операторов сотовой связи
Вильфанд предупредил москвичей о резком повышении температуры с 12 октября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Бейдер — Молдавский. Видеообзор боя Bellator 273
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Гилберт Бернс — Хорхе Масвидаль: видеообзор боя UFC 287
Леон Эдвардс — Камару Усман: видеообзор боя UFC 286
Джастин Гэтжи — Рафаэль Физиев: видеообзор боя UFC 286
Петр Ян — Мераб Двалишвили: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Волков — Романов: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Никита Крылов — Райан Спэнн: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Саид Нурмагомедов — Мартинес: видеообзор боя UFC Fight Night 221
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина