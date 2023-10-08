Брат Хабиба снова защитил пояс Bellator. В финале Гран-при за 1 млн долларов он может подраться с другим россиянином

Усман Нурмагомедов переиграл Брента Примуса.

Утром 8 октября в Сан-Диего, Калифорния, состоялся турнир Bellator 300, в главном событии которого Усман Нурмагомедов провел поединок против Брента Примуса. Изначально бой носил статус со-главного, но в последний момент отменилось противостояние Райана Бейдера и Линтона Васселла, и Усман возглавил вечер.

Бой Нурмагомедова и Примуса также был полуфиналом Гран-при Bellator в легком весе. В четвертьфинале Усман одолел бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона, задушив того в первом раунде. Этот поединок и стал для россиянина первой защитой титула, который он завоевал в бою против Патрики Фрейре, победив единогласным решением судей.

Примус в четвертьфинале Гран-при решением одолел француза Мансура Барнауи, а до этого 38-летний американец проиграл российскому бойцу Александру Шаблию нокаутом во втором раунде. Шаблий сейчас идет во второй части сетки Гран-при — он может выйти в финал, если победит Патрики Питбуля.

На бой Усман вышел под песню «Дагестан» — ту самую, под которой всегда появлялся в клетке Хабиб. В углу Орла не было — его заменяли Хавьер Мендес, Ислам Мамедов, Али Абдель-Азиз и Кейн Веласкес. Бывший чемпион UFC сейчас ожидает суда по делу о стрельбе в автомобиль с тремя людьми, одного из которых обвинили в растлении 13-летней дочери Веласкеса.

В первом раунде Примус активно шел вперед, не стеснялся бить, делал много обманных движений с намеком на проход в ноги, но в итоге все заканчивалось ударами. Усман выбросил неплохой хай-кик с разворота, донес плотный удар локтем из клинча, а за полторы минуты до перерыва сам повалил Примуса и контролировал его из халф-гарда.

Вторая пятиминутка началась с попыток Усмана перевести бой на канвас, но ничего не вышло — в клинче он наткнулся на пару неприятных ударов коленями. При этом в стойке у Нурмагомедова тоже отлично получалось — он полностью перебивал Примуса и по общему числу ударов, и по акцентированным попаданиям. При этом хай-кики, на которые Усман, вероятно, делал ставку, получались не такими плотными, чтобы потрясти американца. За полторы минуты до конца раунда сам Примус попытался провести Нурмагомедову тейкдаун, и это ему почти удалось, но Усману помогло защититься наличие сетки поблизости. Ветеран бил много лоу- и мидл-киков, но вряд ли стоит отдавать раунд только за них.

Усман Нурмагомедов.

В третьем раунде Усман сфокусировался на боксе. Простые комбинации доходили до цели довольно часто, иногда россиянин подключал локти и ноги. При этом Нурмагомедов не прессинговал, а давал Примусу пространство и возможность открыться. Попытки перевода Усман по-прежнему проваливал — Примус от них отлично защищался.

В четвертом отрезке уже Примус пытался уронить Усмана, но это ему не удалось, а вот Нурмагомедов, наконец, перевел бой вниз благодаря подножке из клинча. Из гарда россиянин пытался наносить Бренту хоть какой-то урон, но тот плотно прижимал соперника к себе и не позволял себя избивать. При этом несколько локтей Усман до головы Примуса все же донес, после чего у американца открылось рассечение.

Усман Нурмагомедов.

В начале финального раунда Примус попытался удивить Усмана напором, но ни один его оверхенд не дошел до цели. Нурмагомедов же планомерно разбивал американца джебами и лоу-киками — никакого риска, зато он был уверен, что забирает бой. Это подтверждала и статистика: к концу пятого отрезка точность ударов россиянина составляла 60%, а его соперника — лишь 20%. Последние две минуты боя соперники провели на канвасе после успешного перевода от Усмана. Нурмагомедов пытался развить успех и забить Примуса, но бой все-таки продлился полные 25 минут.

Все трое судей отдали все пять раундов Усману Нурмагомедову — 50:45, 50:45, 50:45. После боя россиянин заявил, что провел хорошую работу, а в ответ на вопрос, с кем хотел бы встретиться в финале, сказал, что бой с Александром ему интереснее, хотя бразильца он тоже считает жестким соперником.