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Сегодня, 18:45

Хавьер Мендес восхищается, как брат Хабиба уходит от ударов. «Это от Бога, этому не научить»

Хавьер Мендес похвалил Усмана Нурмагомедова за бой с Брентом Примусом
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
Усман Нурмагомедов в бою против Брента Примуса.
Фото Bellator
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Матрица.

Усман Нурмагомедов (18-0) раскатал Брента Примуса (12-4) на юбилейном 300-м турнире Bellator и провел вторую подряд защиту пояса в легком весе.

25-летний брат Хабиба идет уже на 7-матчевой победной серии во второй ММА-организации мира и выглядит абсолютно неуязвимым. Он не проиграл ни одного раунда в карьере, почти не пропускает ударов, переигрывает в борьбе и стойке, действует необычайно расслабленно и с большим запасом. Его карьера идет с приличным опережением графика Хабиба — на отметке 18-0 он уже является трехкратным чемпион Bellator. Хабиб же на своих 18-0 проводил только второй бой в UFС и находился бесконечно далеко от каких-либо титулов и известности.

Фото Bellator

Усман — редкий типаж бойца ММА. Совершенный универсал, у которого при этом есть одна очень сильная сторона — дистанционная работа в стойке, игровая манера с избеганием ударов соперника и доведением своих. Именно этим компонентом больше всего восхищен его американский тренер Хавьер Мендес. Он разобрал бой с Примусом на своем подкасте и честно признался, что вот этой всей неуловимости и движению научил Усмана не он.

Усман Нурмагомедов. Брат Хабиба снова защитил пояс Bellator. В финале «Гран-при» за 1 млн долларов он может подраться с другим россиянином

«У этого парня просто безлимитный потенциал. В этом бою люди увидели его невероятную способность к движению, это какая-то Матрица. Этому он научился не у меня, это дал ему Бог, я такому не научу. Если смотреть на вещи честно, подбородок Усмана высоко поднят, то есть раскрыт, но при этом и не раскрыт, потому что у парня рефлексы, как у кошки, и он уходит из-под удара в тот самый момент, когда ты подумал, что поймал его.

Нашим геймпланом весь кэмп была дистанция, дистанционный бой. Потому что, когда мы на дистанции, лоукики [Примуса] неэффективны, и, если вы пересмотрите бой, они и были неэффективны. Потому что Усман был на той дистанции, где легко увидеть их, заблокировать или избежать. Может быть, парочка киков зашла, но не более. Вот над этим конкретно, над дистанцией, он работал со мной, но вся эта Матрица — это чисто его природный дар, это дано Богом".

«И он не зазнается — представь, когда он выиграл пояс, мы были в аэропорту, и как ты думаешь, кто подхватывает мои сумки? Думаешь, я сам их несу? Нет, Усман. Он берет сумки из моих рук и несет их. И такой: «Да, я выиграл пояс, но сейчас мы в реальной жизни, вы старший». Вот так они заботятся о старших, они не меняются из-за успехов: «О, я выиграл пояс, теперь все ради меня». Нет, он все тот же прежний Усман. Если мы едем в машине, думаешь, Усман садится на переднее сиденье? Нет, я сажусь. Эти ребята не меняются, не проводят вечеринки после побед, не идут в ночные клубы, они просто наслаждаются общением друг с другом».

Bellator (Беллатор)
Брент Примус
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Хавьер Мендес
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Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
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Брат Хабиба снова защитил пояс Bellator. В финале «Гран-при» за 1 млн долларов он может подраться с другим россиянином