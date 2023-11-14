«Это пятно ляжет на всю команду Хабиба. Обидно». Немков: дисквал Усмана, тупик в Bellator, Павлович, Анкалаев

Интервью с одним из лучших бойцов России.

Вадим Немков в последний раз дрался в середине июля, когда победил единогласным решением судей Йоэля Ромеро и защитил титул Bellator в полутяжелом весе. Потом он решил перейти в тяжелый вес — по указанию врачей, из-за весогонки. Новостей о том, когда состоится дебют Немкова в тяжах, нет. Будущее Bellator вообще туманно. Очевидно, что лига будет продана, но когда точно — неизвестно. Потенциальный покупатель — PFL.

В субботу же Немков посетил турнир кулачных боев Hardcore FC, где был комментатором. Там он обсудил с журналистами свое будущее, а также дисквалификацию российского чемпиона Bellator в легком весе Усмана Нурмагомедова — после положительной допинг-пробы. На следующий день мы вновь пообщались с Немковым — уже по видеосвязи: о турнире UFC 295, где Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича, а Алекс Перейра — Иржи Прохазку.

«Хотел бы провести бой 31 декабря в Японии»

— Ты неожиданный гость на турнире Hardcore. Как тебе тут?

— Мне позвонили ребята из Hardcore, предложили прокомментировать главные бои. Получил хорошие эмоции от турнира, потому что высокий уровень у спортсменов был и организация турнира хорошая. Есть охрана, которая не пускает лишних в рингсайд. Само шоу сделано круто. Понравилось. Нет никакой грязи. Спортсмены уважительно относились друг к другу.

Я от профессиональных спортсменов — не помню, от кого точно — слышал такое мнение, что [на турнирах Hardcore] все классно и прикольно, но при этом [у промоушена] такая репутация, что тут какие-то кипежи, драки и все остальное, и ты с оглядкой немножко смотришь за спину, чтобы тебя никто не нежданул.

— Было у тебя ощущение, что кто-то возьмет и прыгнет на тебя, на чемпиона Bellator?

— Нет. Со всеми в нормальных отношениях, ни с кем не ругаюсь, потому и хожу без оглядки. Если бы вел себя по-другому, то, может, оглядывался бы. А так — все спокойно. Ну и сейчас в Hardcore справляются с ситуацией. За какие-то драки ввели наказания, дисквалифицируют на какое-то время. Правильно сделали, что ввели такие санкции для хулиганов.

— Ты сейчас немножко загорелый. Будто из отпуска вернулся.

— Да, с семьей ездили на каникулы. Теперь пашу, набираю форму — вдруг предложат подраться. Может, предложат бой на 31 декабря, когда состоится совместный турнир Rizin и Bellator в Японии. Хочется подраться, неохота простаивать долго.

— Принципиально, с кем драться? Кирилл Сидельников сказал, что тебе могут предложить в тяжелом весе только Райана Бейдера.

— Хотелось бы, конечно, с Бейдером подраться, но в Японии Бейдера не дадут. А так у нас в лиге совсем непонятная ситуация. Будет ли продажа... Появилась информация, что организация [Bellator] еще два года будет существовать, и непонятно, когда будет следующий турнир. Хотелось бы выскочить подраться с кем-нибудь 31 декабря. Может, дадут кого-то из Rizin.

— Как ты чувствуешь себя в положении человека, которому вроде бы не надо следить за весом?

— Стараюсь держать себя в спортивной форме, потому что, когда вес набирается, появляются бока и пропадает гибкость, выносливость, и не сказать, что от этого растет сила. Силу нужно набирать мышцами, а не весом.

— Сколько сейчас весишь?

— 112-113 кг.

— Это рекорд?

— Нет. В отпуске 115 было. (Смеется.)

— В 93 кг, как я понял, дорогу ты себе полностью отрезал?

— Я и начинал гонять со 113 кг. Так что... Но решил уже в тяжи переходить. И это решение зрело давно — когда врачи сказали, что лучше переходить в тяжи, чем гонять вес. Решение принято.

Усман Нурмагомедов. Фото Соцсети

«Дисквал Усмана? Любое такое событие бьет по репутации команды»

— Про Усмана Нурмагомедова. Буквально сейчас появилась новость, что его дисквалифицировали. Неожиданно?

— Слышал. Вообще неожиданно, потому что никого из команды Хабиба не ловили на допинге. Произошла беда. Я думаю, что это непредумышленно было. Может, где-то прозевал, съел что-то не то.

— По репутации команды это может ударить?

— Любое такое событие бьет по репутации команды. Нежелательно, конечно, попадать в такие ситуации. Как говорят: «Плохой пиар — тоже пиар». Но такой пиар очень плохой. Потому что это пятно ляжет на всю команду. Вот что обидно. Я не удивлюсь, если сейчас злые языки [начнут критиковать]. Тот же Конор, который про Ислама [Махачева] говорит, что тот употребляет препараты. Сейчас, возможно, все кому не лень начнут говорить про команду [Хабиба], что они употребляют препараты, стероиды.

«Если Bellator закроют в декабре, им придется выплачивать очень большую неустойку бойцам»

— У тебя есть понимание, куда хотел бы поехать на сбор, если бой будет 31 декабря? Поедешь ли куда-то?

— Нет никакого понимания. Если честно, ситуация с Bellator в тупик какой-то ставит, напрягает. Допустим, когда Bellator нормально функционировал, они в конце года планировали турниры до марта месяца, до апреля. А сейчас ты понимаешь, что ничего не понимаешь. Из-за этого не понимаешь, в каком ритме тренироваться. Сейчас провожу по две тренировки в день, хочу набрать хорошую форму и потом делать себе перерывы, отдыхи.

— В связи с этим встает ли вопрос о переходе в UFC более остро?

— Если организацию [Bellator] совсем закроют, то, думаю, в приоритете будет UFC. Там уже будем смотреть не на деньги, все же все хотят меня увидеть в UFC. Хотел бы там подраться. Но пока я в Bellator, пока неизвестно, что будет дальше. Контракт с Bellator еще на год. Год подерусь там, а дальше посмотрим.

— Ты с Федором обсуждал ситуацию в Bellator?

— Не разговаривали. Поступила информация, что организацию сразу не закроют, год-два будет существовать. Если организацию закроют в декабре, то всем бойцам, которые есть в ростере, они будут обязаны заплатить деньги за неустойку. У кого-то один бой, у кого-то два боя, у кого-то три, и там будет очень большая сумма для организации. Поэтому, скорее всего, два года они будут проводить бои, закроют все контракты спокойно и закроют организацию. Возможен такой вариант.

— Майк Тайсон дал понять, что боя с Федором Емельяненко не будет. А Федор сам что говорит? Выступит ли по боксу?

— У Федора тоже нет никакой конкретики. Были кое-какие переговоры там. Говорили, что будет, потом вышла другая информация. Так что, честно, не знаю.

— Ты сейчас из Москвы возвращаешься в Старый Оскол или в Белгород? Или какой-то маршрут ближайший, так скажем?

— Поеду в Белгород, к семье. Там тренируюсь, схожу на грэпплинг побороться, к боксерам на спарринги. Качаюсь, силу набираю. Пока в таком формате. Потом, думаю, в декабре куда-нибудь стартану на сборы. Либо соберем в Осколе тяжиков со всей России.

«Думал, Аспиналл будет бороться, вязать Павловича, а он раздергал — и попал»

— По поводу боя Сергея Павловича и Тома Аспиналла. Думаю, ты не ожидал, что в клетке все так развернется.

— Да, потому что Аспиналл показал высокую скорость в стойке и, грубо говоря, его же оружием его победил — попал и добил. Скорость была высокая, плюс раздергал, ударил, показал руками, ногой, потом кинул двойку — попал. Для тяжа скорость у него очень высокая.

— Тут есть за что Сергея критиковать, в этой ситуации?

— Это тяжелый вес. Думаю, что риск всегда такой есть. Если бы он устал физически, выдохся, по технике были какие-то проблемы, а тут — стечение обстоятельств. Попадание — и все. Думаю, критиковать нельзя.

— Как драться с бойцом, у которого такие движение и скорость, как у Аспиналла?

— Надо, чтобы у тебя тоже была хорошая скорость.

— Ну она же из ниоткуда не возьмется, наработать сложно. Это что-то природное. Разве нет?

— Нет, не природное. Все нарабатывается. Я никогда не был скоростным бойцом, потом работал над этим. Взрывным не был. Когда маленький даже был, у меня на скорость, на взрыв показатели такие были... средние. Она нарабатывается.

Передвижения на ногах у Аспиналла были хорошие. Срезал углы, двигался по сторонам, не был перед Сергеем открытой мишенью. Даже когда Серега пытался ударить правой, то он шел по-боксерски, с опущенными руками уклон сделал. Готовился под Сергея, именно под правый оверхенд этот. Предыдущие соперники Сергея не были такими быстрыми, это видно было. Но если бы Аспиналл не попал в первом раунде, в самом начале боя, неизвестно, сколько он смог бы еще продвигаться в такой манере. Потому что такая манера ведения боя очень энергозатратная.

— Ты работал с Сергеем. Насколько сложно выйти в бою с ним на такую дистанцию удобную? У него же размах рук очень большой.

— Ну, я один или два раза спарринговал с ним. Прям не прочувствовал его, мы работали влегкую. Был спарринг тренировочный, у нас не было задачи засадить, попасть. Боксировали, кто кого переиграет. Конкретного спарринга не было.

— Представим, что тебе через месяц предстоит бой с Томом Аспиналлом. Как с ним драться?

— Надо посмотреть предыдущие бои его. По минуте судить тяжело. Для меня это тоже было неожиданностью [нокаут в бою с Павловичем]. Думал, он будет бороться с Сергеем. Думал, он с самого начала будет вязать Серегу, пытаться проходить в ноги, куда-то в корпус, но он просто раздергал и попал.

Том Аспиналл. Фото USA Today Sports

— Не возникло ощущения, что Сергей перегорел?

— Я посмотрел бой, но не видел его выхода на бой. Опять же, бой длился мало, и вообще непонятно, перегорел он, не перегорел. В принципе, он работал в своей манере. Поддавливал, попытался кинуть двойку — не попал, и потом пропустил.

— Аспиналл даже выше Павловича — 196 см. У тебя какой рост?

— 187 см.

— Не думал, насколько же сложно будет работать с такими лосями в тяжелом весе, которые еще прыгают туда-сюда, двигаются хорошо?

— Да думал. Я бы с радостью в полутяжах остался, но есть свои моменты. Сказали, что лучше не гонять больше. Но вот возьми Федора — у него рост как у меня.

— Даже меньше.

— И вес поменьше будет, так что... Выходил, разных лосей бил. Нормально ему было.

Магомед Анкалаев. Фото Global Look Press

«Если бы Анкалаев дрался как умел, уже давно был бы чемпионом. А он выходит и жалеет — то ли себя, то ли соперника»

— Иржи Прохазка против Алекса Перейры. Впечатления?

— Прохазка забирал бой, но Перейра, по-моему, отбил ему ногу за два лоу-кика. Причем серьезно так отбил. Потом Иржи пошел слишком откровенно в размен и пропустил этот левый боковой, которым Перейра вырубил столько народу. И Прохазка тоже его пропустил. Мне кажется, Иржи ошибся, чересчур поверил в свои руки и начал идти с кикбоксером в откровенную рубку на его дистанцию. Хотя с дистанции мог спокойно разбивать, переигрывать его. Пошел прям в откровенный размен около клетки. Если знаешь, что соперник бьет левый боковой, твоя правая рука должна быть постоянно на месте.

— Тебе не кажется, что Алекс Перейра не чемпионский уровень для полутяжелого веса? Все мы прекрасно понимаем, что он через многих ребят перепрыгнул.

— Думаю, он не чемпионский уровень, потому что чемпион UFC в полутяжелом весе как минимум должен уметь бороться, защищаться, а он на ногах еле стоит. Его Прохазка перевел спокойно, особо не напрягаясь. Да, он встал, но и Прохазка не борец высокого уровня. Мне кажется, если Магомеду Анкалаеву дадут бой за титул, он не выпустит Перейру с первого до пятого раунда.

— Думаешь, что для Магомеда дорога к титулу открыта?

— Да. Если он выйдет и будет драться как умеет. А не когда... он выходит и жалеет то ли себя, то ли соперника. Если бы он включался, работал так, как умеет, боролся, бил, то уже давно был бы чемпионом.