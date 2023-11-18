Украинец Амосов был близок к рекорду Хабиба. Но проиграл нокаутом и лишился пояса Bellator

Ярослава остановил Джейсон Джексон.

Утром 18 ноября в Чикаго состоялся турнир Bellator 301, в главном событии которого украинец Ярослав Амосов встретился с американцем Джейсоном Джексоном. Бойцы провели поединок за пояс в полусреднем дивизионе, для Амосова это была уже вторая защита.

Ярослав завоевал титул в июне 2021 года благодаря победе над бразильцем Дугласом Лимой решением судей. Украинец защитил титул в феврале 2023-го в поединке против Логана Сторли, которого также одолел по очкам. Амосов подошел к бою с Джейсоном с рекордом 27 побед, 0 поражений. До достижения Хабиба Нурмагомедова (29-0) оставалось лишь две победы — ни у кого в истории ММА нет более крупного чистого рекорда.

33-летний Джексон добрался до титульного поединка после шести побед подряд, и все они одержаны единогласным решением судей. Со своего пути американец снес таких серьезных соперников, как Бенсон Хендерсон, Пол Дэйли и Дуглас Лима. Многие предполагали, что бой Амосова и Джексона также продлится всю дистанцию: все-таки 13 из 16 их боев в Bellator дошли до решения. Но получилось совсем по-другому.

Уже в первом раунде стало ясно, что легко Амосову не будет. Известный отличной борьбой украинец пытался перевести Джексона, но ни один из проходов в ноги не увенчался успехом. Соперник же уверенно действовал в стойке, работал первым номером и попадал чаще. В середине раунда американец настолько поверил в себя, что сам попытался бросить Амосова на канвас, но безуспешно.

Во втором раунде проблемы Ярослава продолжились: он так и не смог перевести поединок в партер, хоть и пытался сделать это в течение практически всех пяти минут. При этом иногда натыкался на джебы и апперкоты Джексона.

Первые два раунда американец забрал, а в начале третьего Амосов во время очередной попытки перевода нарвался на колено от Джексона. Спустя примерно минуту бойцы зарубились, и Ярослав снова пропустил несколько тяжелых ударов. Видимо, украинец окончательно разуверился в возможности провести тейкдаун, потому что по истечении двух минут третьего раунда он снова пошел на сближение с соперником, пропустил правый прямой и упал. Джексон начал его добивать, Амосов на мгновение поднялся, а затем рухнул лицом в пол (не наглухо). В этот момент рефери остановил поединок.

Амосов лишился пояса Bellator и теперь точно не доберется до рекорда Хабиба, а Джексон показал образцовую защиту от тейкдаунов (защитился от 12 проходов в ноги из 12) и повысил свою значимость в бойцовском мире. Если Bellator все же закроется окончательно, Джексон будет нарасхват — было бы интересно на него посмотреть и в UFC.