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Сегодня, 19:15

22-го сентября пройдут бои на голых кулаках TOP DOG 23

Игнат Заздравин
Корреспондент
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22-го сентября в игорной зоне «Красная Поляна» на площадке RED ARENA cостоится турнир по кулачным боям TOP DOG 23.

В главном бою вечера не знающий поражений чемпион TOP DOG в полутяжёлом весе Олег «Фомич» Фомичёв (6 побед — 0 поражений) сойдётся в 5-ти раундовом поединке против Ислама «Джанго» Жангоразова (статистика на голых кулаках: 4 победы — 1 поражение). Поединок не носит статус титульного поединка.

В со-главном событии вечера определится статус обязательного претендента на перстень в супертяжёлом весе. Экс-чемпион в полутяжёлом весе Марсель Ханов встретится с не знающим поражений Иваном «Русским Богатырём» Матвеевым (3 победы — 0 поражений).

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