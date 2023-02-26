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Сегодня, 10:01

Магомедшарипов хочет драться в UFC: «Мой контракт с Bellator близок к завершению»

22-летний россиянин Хасан Магомедшарипов хочет драться в UFC
Давид Хачатрян
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22-летний перспективный российский боец Bellator Хасан Магомедшарипов (8-0), который является младшим братом Забита Магомедшарипова (18-1), может провести еще один бой в Bellator, а затем перейти в UFC.

«Я хочу драться в UFC, но мне нравится Bellator, потому что мне нравится, как они работают со мной. Возможно [я перейду в UFC] через пару боев. Мой контракт очень близок [к завершению], остался еще один бой. Посмотрим, посмотрим. Может быть, я уйду в UFC, а может быть, останусь здесь», — сказал Магомедшарипов MMA Junkie.

Магомедшарипов нокаутировал Рафаэля Хадсона (6-6) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 25 февраля на Bellator 291 в Дублине, Ирландия.

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