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Сегодня, 09:22

Нурулло Алиев бросил вызов Пэдди Пимблетту

Руслан Минаев
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23-летний боец из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0) сообщил, что следующий поединок хочет провести против 28-летнего британского бойца Пэдди Пимблетта (20-3).

«Как насчет моего поединка с Пэдди? UFC, Шон Шелби, Дана Уайт, погнали!», — написал Алиев в Twitter.

Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

Пимблетт в прошлом бою победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.

Пэдди Пимблетт
UFC
ММА
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