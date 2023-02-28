Нурулло Алиев бросил вызов Пэдди Пимблетту

23-летний боец из Таджикистана Нурулло Алиев (9-0) сообщил, что следующий поединок хочет провести против 28-летнего британского бойца Пэдди Пимблетта (20-3).

«Как насчет моего поединка с Пэдди? UFC, Шон Шелби, Дана Уайт, погнали!», — написал Алиев в Twitter.

Алиев дебютировал в UFC с победы решением большинства судей (29-27, 29-27, 28-28) над бразильцем Рафаэлем Алвесом (20-12). Бой состоялся 25 февраля на UFC Fight Night 220 в Лас-Вегасе, США.

Пимблетт в прошлом бою победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе, США.



