Евлоев обратился к Махачеву: «Хейтеры сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху»

28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев (16-0) прокомментировал слова чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева (23-1), который удивился отсутствию хейтеров после победы над Чарльзом Оливейрой (33-9).

«Хейтеры никуда не делись, брат, просто они не хотели давать тебе возможность забрать пояс. А сейчас заткнулись, потому что не могут докопаться к твоему успеху», — написал Евловев в соцсетях.

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.