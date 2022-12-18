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Сегодня, 15:52

Артем Резников: «Сомневаюсь, что Царукян составит конкуренцию Махачеву»

Легковес ACA Резников не верит, что Царукян сможет победить Махачева
Давид Хачатрян
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30-летний легковес ACA Артем Резников (23-6) не верит, что Арман Царукян (19-3) сможет победить чемпиона UFC в легком дивизионе Ислама Махачева (23-1).

«Он может составить конкуренцию, но может ли он выиграть [Махачева]? Я в этом сомневаюсь, — сказал Резников в интервью «СЭ». — Это чуть другой уровень, другой грэпплинг. Арман плохо удерживает в партере. Если Арман бросит Ислама — Ислам встанет, если Ислам переведет, то Арману тяжело будет встать. Я заметил, что у Армана хромают болевые приемы. Ислам же не упускает возможности задушить. Конкуренцию ему [Махачеву] можно составить, но кто его выиграет? Я не вижу таких бойцов в UFC».

Царукян одержал победу над Дамиром Исмагуловым (24-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
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