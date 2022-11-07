Белал Мухаммад хочет подраться с Чимаевым: «Я самый сложный для него соперник»

34-летний полусредневес Белал Мухаммад (22-3) уверен, что никто другой в полусреднем весе UFC не даст более сложный бой Хамзату Чимаеву (12-0), чем он.

«Наиболее разумные для меня соперники — это Хамзат Чимаев и Леон Эдвардс — сказал Мухаммад в интервью MMA Fighting. — Единственный, кто кроме меня побеждал за последний год парней из топ-10 полусреднего веса — это Камару Усман. Даже единственная победа Хамзата над топовым бойцом вышла близким решением. Кроме того, он провалил взвешивание к последнему бою.

Я реально считаю, что я самый сложный соперник для Хамзата. Мой удар намного лучше, чем у Колби, и мне комфортно вступать в размен, как это было в его бою с Бернсом. [Чимаев] разволновался, забыл о геймплане и устал. Чтобы победить такого парня, как Хамзат, я изучаю записи. Я уже знаю, что бы я делал в бою с ним. Я готов к этому противостоянию. Повторюсь, я самый сложный соперник для Хамзата в полусреднем весе».

Мухаммад в прошлом бою победил Шона Брэди (15-1) техническим нокаутом во втором раунде 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.