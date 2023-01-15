35-летний Джон Джонс подписал с UFC контракт на 8 боев

Сегодня, 07:12
Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс подписал новый контракт с организацией, сообщает журналист Аарон Бронстетер. Соглашение рассчитано на 8 боев.
Один из них уже анонсировал. 5 марта Джонс подерется с вакантный пояс в тяжелом весе с Сирилом Ганом. Ранее действующий обладатель пояса Франсис Нганну отказался продлевать контракт с лигой, стал свободным агентом и был лишен титула.
35-летний Джонс провел 28 боев, одержал 26 побед, потерпел 1 поражение (дисквалификацией) и 1 поединок признан несостоявшимся.