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Сегодня, 10:29

Крис Кертис рассказал о встрече с кумиром: «Я официально в шоке»

35-летний средневес Крис Кертис назвал Алистара Оверима своим кумиром
Давид Хачатрян
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35-летний средневес Крис Кертис (30-9) сообщил, что встретил в зале своего кумира — тяжеловеса Алистара Оверима (47-19).

«Только что произошел величайший момент в моей взрослой жизни. Я нахожусь в спортзале, и тут ко мне подходит Алистер Оверим, сжимает мой бицепс и одобрительно кивает. Это одно из моих величайших достижений в жизни. Мама, мы сделали это. Я официально в шоке», — написал Кертис в Twitter.

Оверим в прошлом бою проиграл Александру Волкову (35-10) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 6 февраля 2021-го на UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе.

Алистар Оверим
ММА
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