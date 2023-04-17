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Сегодня, 13:43

Эдсон Барбоза: «Я буду драться с кем угодно и где угодно»

Давид Хачатрян
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37-летний бразильский боец UFC Эдсон Барбоза (23-11) планирует встретиться с рейтинговым полулегковесом после убедительной победы над Билли Куарантилло (17-5).

«Я буду драться с кем угодно и где угодно, — сказал Барбоза на пресс-конференции. — Я говорю «да» всем. Если вы хотите со мной драться, я готов. Я надеюсь, UFC даст мне шанс сразиться с кем-нибудь из рейтинга. Если кто-то будет выше меня в рейтинге, я готов».

Барбоза победил Куарантилло нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 15 апреля на UFC on ESPN 44 в Канзас-Сити, США.

UFC
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