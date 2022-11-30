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Сегодня, 07:54

Тайсон Фьюри хочет провести 15-20 боев в 2023 году

Давид Хачатрян
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Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) обратился к главе Queensberry Promotions Фрэнку Уоррену и главе Top Rank Бобу Аруму с просьбой дать ему 15-20 боев в следующем году.

«Раньше люди дрались 30 раз за год. Сегодня мы деремся один или два раза за год. Итак, вот мое предложение Фрэнку Уоррену и Бобу Аруму: как насчет того, чтобы провести в следующем году 15-20 боев? Погнали», — приводит слова Фьюри журналист talkSPORT Майкл Бенсон в Twitter.

Фьюри встретится с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Бокс
Тайсон Фьюри
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