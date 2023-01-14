Аббасов и Дакаев могут выступить в новом «Гран-при» ACA

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о новичках, которые могут перейти в лигу перед стартом «Гран-при».

«После финала Резников — Вартанян у нас в каждом весе будет проведен «Гран-при». Мы ищем свободных агентов и ребят, которые усилили бы нашу лигу, и вдохнули что-то новое. В новом «Гран-при» будет Абдул-Азиз Абдулвахабов, Хакран Диас может вернуться. Может быть Мухамед Коков, особенно если он победит Абдулвахабова. Новые лица. Почему бы нам не привлечь Наримана Аббасова и чемпиона Eagle FC Мехди Дакаева?» — цитирует MMA.Metaratings.ru Бадаева.

Финал нынешнего Гран-при ACA должен пройти в мае-июне 2023 года. Участниками финала являются Артем Резников и Эдуард Вартанян. Также до финала должен пройти поединок чемпиона ACA в легком весе Абдул-Азиза Абдулвахабова против Мухамеда Кокова.