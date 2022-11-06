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Сегодня, 20:33

Абдель-Азиз предложил провести бой между Федором Емельяненко и Марком Хантом в лиге Хабиба

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Федор Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный менеджер бойцов Али Абдель-Азиз предложил организовать бой между легендарным Федором Емельяненко и Марком Хантом в лиге Хабиба Нурмагомедова Eagle FC.

«Кто хочет увидеть бой Марка Ханта против Федора?», — написал Абдель-Азиз в соцсетях, отметив страницу Хабиба Нурмагомедова в Twitter.

Днем ранее 48-летний Хант нокаутом победил Сонни Билла Уильямса в поединке по правилам бокса и завершил карьеру бойца.

В прошлом Емельяненко уже встречался с Хантом. В 2006 году в лиге Pride FC россиянин одержал победу болевым приемом.

Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
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