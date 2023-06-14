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Сегодня, 08:43

Абдель-Азиз рассказал, почему Оливейра не превзойдет Хабиба

Давид Хачатрян
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Известный менеджер Али Абдель-Азиз ответил на опрос в Twitter, в котором пользователям было предложено выбрать величайшего легковеса в истории. С небольшим преимуществом в опросе победил экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9).

«Чарльз — потрясающий боец, но ты не можешь быть величайшим легковесом, если у тебя девять поражений и тебя восемь раз побеждали досрочно. Хабиб [Нурмагомедов] никогда не был в нокдауне, не получал рассечений и не проиграл ни одного раунда за всю свою карьеру.

И давайте не забывать, что Ислам Махачев является чемпионом UFC, и его работа — защищать свой титул против кого угодно и когда угодно. Ислам победил Чарльза во втором раунде", — написал Абдель-Азиз в Twitter.

Оливейра победил Бенила Дариуша (22-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 10 июня в турнире UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гэтжи (24-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.

Али Абдель-Азиз
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
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