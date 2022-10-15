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Сегодня, 01:37

Абдулрашид Садулаев рассказал о схватке, в которой его бросили на четыре балла

Илья Андреев
Шеф отдела единоборств

Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев после победы над белорусом Александром Гуштыном на турнире борцовской лиги Поддубного рассказал о случаях, когда его соперники уверенно бросали. 26-летний спортсмен в финале весовой категории до 97 кг выиграл со счетом 7-0.

— Абдулрашид, интересно сегодня было, когда на тренировке отрабатывали, вас переводили легко. А можете вспомнить, когда в последний раз в соревновательной деятельности такое случалось? Чтобы кто-то мог вас бросить на два, на четыре балла.

— Бывали такие случаи, и не раз. Но на разминках я чуть расслабленно борюсь, даю сопернику почувствовать.

— А помните, когда на соревнованиях соперник мог бросить так уверенно?

— Помню, конечно. Меня чуть на туше тоже не положили. Это еще в 2019 году на чемпионате Европы. Бывало, бросали. Тот же Саша Гуштын меня бросал в воздух на последнем чемпионате мира 2021 года. Я хотел прием сделать, он контрил и на четыре балла меня бросил.

Абдулрашид Садулаев
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