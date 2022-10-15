Абдулрашид Садулаев рассказал о схватке, в которой его бросили на четыре балла

Двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев после победы над белорусом Александром Гуштыном на турнире борцовской лиги Поддубного рассказал о случаях, когда его соперники уверенно бросали. 26-летний спортсмен в финале весовой категории до 97 кг выиграл со счетом 7-0.

— Абдулрашид, интересно сегодня было, когда на тренировке отрабатывали, вас переводили легко. А можете вспомнить, когда в последний раз в соревновательной деятельности такое случалось? Чтобы кто-то мог вас бросить на два, на четыре балла.

— Бывали такие случаи, и не раз. Но на разминках я чуть расслабленно борюсь, даю сопернику почувствовать.

— А помните, когда на соревнованиях соперник мог бросить так уверенно?

— Помню, конечно. Меня чуть на туше тоже не положили. Это еще в 2019 году на чемпионате Европы. Бывало, бросали. Тот же Саша Гуштын меня бросал в воздух на последнем чемпионате мира 2021 года. Я хотел прием сделать, он контрил и на четыре балла меня бросил.