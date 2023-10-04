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Абдулвахабов — Коков: прямая трансляция боя ACA 164

Абдулвахабов подерется с Коковым на турнире ACA 164 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Абдул-Азиз Абдулвахабов.
Фото АСА
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4 октября, в среду, Абдул-Азиз Абдулвахабов подерется с Мухамедом Коковым в главном событии вечера ACA 164. Поединок за титул чемпиона АСА в легком весе пройдет во дворце спорта «Колизей» в Грозном (Чеченская Республика). Ориентировочное время начала — 20.30 по московскому времени.

Полный кард в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец». Трансляция начнется в 15.55 мск, эфир главного боя запланирован на 20.30. Также следить за поединками можно на официальном сайте промоушена.

На счету Абдулвахабова — 19 побед и два поражения. Предыдущий бой провел против бразильца Хакрана Диаса осенью 2021-го на турнире ACA 131. Тогда россиянин одержал победу раздельным решением судей.

В активе Кокова — 19 побед и семь поражений. Последний поединок был весной 2023-го. Россиянин вышел против Хакрана Диаса в рамках турнира ACA 154. Мухамед победил единогласным решением судей.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде.

Абдул-Азиз Абдулвахабов
Мухамед Коков
ММА
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ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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ACA 164 Абдулвахабов — Коков: прямая трансляция и кард боев турнира