4 октября, в среду, Абдул-Азиз Абдулвахабов подерется с Мухамедом Коковым в главном событии вечера ACA 164. Поединок за титул чемпиона АСА в легком весе пройдет во дворце спорта «Колизей» в Грозном (Чеченская Республика). Ориентировочное время начала — 20.30 по московскому времени.

Полный кард в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч! Боец». Трансляция начнется в 15.55 мск, эфир главного боя запланирован на 20.30. Также следить за поединками можно на официальном сайте промоушена.

На счету Абдулвахабова — 19 побед и два поражения. Предыдущий бой провел против бразильца Хакрана Диаса осенью 2021-го на турнире ACA 131. Тогда россиянин одержал победу раздельным решением судей.

В активе Кокова — 19 побед и семь поражений. Последний поединок был весной 2023-го. Россиянин вышел против Хакрана Диаса в рамках турнира ACA 154. Мухамед победил единогласным решением судей.

Бокс/ММА: новости и обзоры боев, расписание поединков и статьи, фото и рейтинги в актуальном виде.