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Сегодня, 15:00

Абдурахманов рассказал об очередном срыве боя с действующим обладателем титула Гасановым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший чемпион среднего веса ACA Саламу Абдурахманов рассказал об очередном срыве боя с действующим обладателем титула Магомедрасулом Гасановым.

«Наш поединок с Магомедрасулом переносился четыре раза. Три раза из-за меня. Один раз травмировался он. Мне сообщили примерную дату нового поединка. Думаю, на этот раз никто не снимется. После того как наш бой не состоялся в марте, были разговоры о том, чтобы нас в Гран-при развести, но я настаивал именно на этом бое. Только эта встреча меня мотивирует. Я жду именно поединок с Гасановым», — приводит слова Абдурахманова MMA.Metaratings.ru.

Обладатель титула временного чемпиона Абдурахманов из-за травмы не смог защищать долгое время свой статус и в итоге потерял его. Вакантный титул выиграл Гасанов. Спортсмены должны были встретиться несколько раз. На счету Саламу 15 побед и 1 поражение. На счету Магомедрасула 18 побед и 2 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/abdurakhmanov-v-aca-predlagali-razvesti-menya-i-gasanova-v-setke-gran-pri-no-ya-nastoyal-na-vstreche-260167/
ММА
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