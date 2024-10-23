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Сегодня, 18:00

Абдураков проведет бой против экс-чемпиона ACA Гаджидаудова

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Экс-чемпион ACA в полусреднем весе, россиянин Устармагомед Гаджидаудов проведет бой с Узаиром Абдураковым на ACA 182 в Москве.

Гаджидаудов завоевал титул чемпиона ACA в июле 2023 года, но потерял его в декабре того же года в поединке с Альбертом Туменовым. На счету 33-летнего Гаджидаудова 17 побед и 7 поражений. У 29-летнего Абдуракова — 19 побед, 1 поражение и 1 ничья.

Турнир ACA 182 пройдет в Москве 15 декабря во дворце Ирины Винер. Главным событием вечера ACA 182 станет финал Гран-при в полутяжелом весе: Фаридун Одилов против Ибрагима Магомедова.

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