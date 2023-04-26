Абубакар Нурмагомедов подерется с Элизеу дос Сантосом 3 июня на UFC on ESPN 45

33-летний российский полусредневес Абубакар Нурмагомедов (17-3) встретится с бразильцем Элизеу дос Сантосом (23-7) 3 июня на UFC on ESPN 45 в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер Марсел Дорф в Twitter.

Нурмагомедов в прошлом бою победил Гаджи Омаргаджиева (13-2) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 22 октября 2022-го на UFC 280 а Абу-Даби, ОАЭ.

Сантос в прошлом бою одолел Бенуа Сен-Дени (10-1) единогласным решением судей (29-26, 29-26, 29-26). Бой состоялся 30 октября 2021-го на UFC 267 в Абу-Даби, ОАЭ.