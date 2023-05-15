Абусупьян Магомедов: «Дю Плесси вообще не боец. Вымораживает меня»

Дагестанско-немецкий боец UFC Абусупьян Магомедов в интервью «СЭ» поделился мнением о 6-м номере среднего веса Дрикусе Дю Плесси.

— Я сам сейчас если побеждаю Стриклэнда, то я в одном-двух боях от титула буду, потому что там вся первая пятерка уже подралась между собой. Там еще есть этот Дрикус Дю Плесси, вот этого пацана я вообще не могу понять, как он на пятом месте оказался. Я клянусь, не могу этого понять. Я все могу понять, но не это. Если этот парень сейчас победит, он дерется за титул! Мне кажется, он вообще не боец! Вообще не боец. На него неинтересно даже смотреть, он меня вымораживает.

— Как побеждать Адесанью?

— Его в этом дивизионе никто нормально не борол. Его нужно с клинча бороть, его нужно на его атаках ловить, как Джонс Сирила Гана поймал. Провалил, зашел. Вот такая борьба нужна, а не тупо заходить в одну ногу и у сетки давить. Мы уже на другом уровне, такое не пройдет.

1 июля Магомедов подерется с Шоном Стриклэндом в главном бою вечера в турнире UFC в Лас-Вегасе.