Абусупьян Магомедов: «Я готов умереть в октагоне. Я размажу Стрикленда»

Российский средневес UFC Абусупьян Магомедов (25-4) заявил, что он серьезно настроен на бой с седьмым номером рейтинга UFC в среднем весе Шоном Стриклендом (26-5).

«Изначально я готовился на бой к марту, но поединок был отменен. Потом я готовился к маю, и тот поединок также был отменен. Но со мной хорошая команда, эти люди постоянно поддерживают меня. И на тренировках я спарринговал не 5, а 10 раундов. Я готов умереть в октагоне. Я размажу этого парня», —? сказал россиянин на пресс-конференции UFC.

Стрикленд и Магомедов подерутся 1 июля на UFC on ESPN 47 в Лас-Вегасе, США.