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ММА

4 ноября, 23:08

ACA 147: Вартанян победил Раисова и остальные результаты турнира

Давид Хачатрян
Эдуард Вартанян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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В Москве завершился турнир ACA 147, в главном бою которого Эдуард Вартанян (24-4) победил Юсуфа Раисова (19-3) техническим нокаутом во втором раунде. Приводим результаты всех боев турнира.

Легкий вес: Эдуард Вартанян (Россия) победил Юсуфа Раисова (Россия) — ТКО, 2-й раунд. Остановка врача.

Наилегчайший вес: Биберт Туменов (Россия) победил Андрея Гончарова (Россия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Давлатманд Чупонов (Россия) победил Романа Огульчанского (Россия) — ТКО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Нашхо Галаев (Россия) победил Альберта Мисихова (Россия) — ТКО, 1-й раунд. Остановка врача.

Легчайший вес: Павел Витрук (Россия) победил Айка Казаряна (Россия) — Единогласное решение судей.

Наилегчайший вес: Рыскулбек Ибрагимов (Киргизия) победил Томаша Дека (Словакия) — ТКО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Алимардан Абдыкааров (Киргизия) победил Майкона Силвана (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Тяжелый вес: Эльхан Мусаев (Россия) победил Эдналдо Оливейру (Бразилия) — Единогласное решение судей.

Легкий вес: Герберт Батиста (Бразилия) победил Жорабека Тешабоева (Киргизия) — КО, 1-й раунд.

Легчайший вес: Джамбулат Селимханов (Россия) победил Уолтера Перейру (Бразилия) — КО, 1-й раунд.

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